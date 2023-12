Andrzej Piaseczny też NIE WYSTĄPI w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"! "Michale, umówmy się na wspólne oglądanie"

Michale drogi. Poznanie was i przez tę niedługą chwilę możliwość znalezienia się wśród was w tym wspaniałym projekcie, to był dla mnie prawdziwy zaszczyt i piękna przygoda. Bardzo, bardzo dziękuję! Może umówmy się tej wiosny na obejrzenie któregoś z odcinków nowej edycji na wspólnej kanapie już przed telewizorem? Co pan na to, przyjacielu? - zaproponował.