Andrzej Piaseczny zapytany o ŚLUB z partnerem. Zaskakująca odpowiedź

Chociaż od coming outu minęło już sporo czasu, to Andrzej Piaseczny wciąż przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności. Piosenkarz niechętnie opowiada o partnerze w mediach i jak dotąd nie zdecydował się na pokazanie swojej drugiej połówki w sieci. 53-latek w rozmowie z "Popmponikiem" nie ukrywał, że kwestie swojego życia uczuciowego chce zatrzymać dla siebie.

Andrzej Piaseczny weźmie ślub z partnerem? Ujawnia prawdę

Fani piosenkarza nieustanie spekulują o możliwości wzięcia ślubu przez swojego idola. Okazuje się, że w tej kwestii sam zainteresowany ma sporo do powiedzenia. Jakiś czas temu Piasek wyznał, że jeśli politycy w naszym kraju zalegalizują śluby dla par LGBT, to on jako pierwszy zdecyduje się oficjalnie zalegalizować swój związek. Kwestie przepisów dotyczących związków partnerskich w Polsce i legalizacji małżeństw osób jednej płci, to jednak temat rzeka, dlatego artysta nie ukrywał, że społeczeństwo powinno przypominać o obietnicach, które politycy tak chętnie głosili przed wyborami.