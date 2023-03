Andrzej Saramonowicz atakuje córkę Jacka Kaczmarskiego. Patrycja Volny opublikowała SZOKUJĄCE wiadomości od reżysera!

Ers 2 godz. temu zgłoś do moderacji 538 16 Odpowiedz

Ja jej wierzę. Jeśli ktoś znał jego prawdziwe oblicze to właśnie żona i dziecko. Sama mam ojca alkoholika i potrafił być zupełnie inną osobą poza domem, a gdy zostawaliśmy sami to było piekło i awantury. Co prawda lubię twórczość Kaczmarskiego, ale to nigdy nie zmyje tego kim naprawdę był. Polański też jest świetnym reżyserem, jednym z najlepszych w latach 60 w USA i co z tego? Ciągnęło go do młodych dziewczyn i to jest obrzydliwe.