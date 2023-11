Andrzej Saramonowicz ma dziecko z in vitro. W dosadnych słowach skomentował posiedzenie Sejmu

złe się dziej... 13 min. temu zgłoś do moderacji 10 20 Odpowiedz

dla osob które gloryfikują rodzicielstwo po in vitro. In vitro to stres ból i wynaturzone procedury przez które przechodzi dwójka ludzi. Są kłębkiem nerwow i stresu, a ponieważ dziecko nie przyszło naturalnie na świat trzęsą się nad nim nadpobudliwe przenosząc na nie swoje fobie. ot, mogłabym tworzyć takie opisy wydumane z głowy. Ale chodzi mi o jedno- proszę tutaj nie twierdzić ze jeśli ktoś nie planował a był w ciąży to jwst gorszym rodzicem niż ktoś kto ma dziecko z in vitro. Przereklamowane „dojrzałe” macierzynstwo oczytanych pastepowych mamuś tworzy kalekie emocjonalnie kolejne pokolenia, nie lepsze niż pokolenia po rodzicach którzy się prawie nie interesowali. Dzieci przebodzcwane, skupione na sobie, wpuszczane w machinę „samodoskonalenia” od najmłodszych lat. Dobrze to wyglada tylko na okładce vivy a nie w rzeczywistym życiu. Racje ma tez ten kto napisał o antykoncepcji- najpierw 15 lat używania na tabletkach lub szpitalach a potem odwrócenie koncertu życzeń bo organizm ma zadziałać na kliknięcie i zachodzić od razu w ciąże. Zamiast spojrzeć ba biologię i nature człowieka to się perfumuje problemy stosując in vitro. Bo wszyscy chcą wszystko od zaraz, im się należy. bezpłodnym, homoniewiadomo- każdemu po dziecku bo przez chcą!