Uzbrojona w DWIE TORBY Małgorzata Rozenek WKRACZA do Sejmu. Nagrano, jak zachowywała się na sali obrad (ZDJĘCIA)

Nie jest tajemnicą, że zagadnienie in vitro jest Małgorzacie Rozenek szczególnie bliskie. Celebrytka nie ukrywa, iż trzej jej synowie przyszli na świat właśnie dzięki tej metodzie. Rozenek już od dłuższego czasu aktywnie angażuje się także w walkę o przywrócenie refundacji in vitro z budżetu państwa. W czerwcu tego roku żona Radosława Majdana pojawiła się w Sejmie, gdzie wówczas odbyła się debata nad obywatelskim projektem ustawy "TAK dla in vitro". Goszcząc na Wiejskiej, celebrytka zabrała nawet głos z sejmowej mównicy, na miejscu spotkała się także z kilkoma politykami ówczesnej opozycji, w tym europosłanką Ewą Kopacz.

We wtorek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy, w którego nagłośnienie czynnie zaangażowała się Małgorzata Rozenek. Z tej okazji celebrytka po raz kolejny stawiła się w Sejmie, by osobiście uczestniczyć w dyskusji nad przyszłością in vitro w Polsce.

Już dzisiaj, o godzinie 11:00 pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o in vitro. Dziękuję, wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi - zapowiadała na Instagramie jeszcze przed wizytą.

Rozenek zrelacjonowała rzecz jasna kolejną wizytę na Wiejskiej na instagramowym profilu. Celebrytka pokazała obserwatorom m.in., jak przybywa do budynku Sejmu, a później, będąc już na miejscu, dyskutuje z Katarzyną Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Rozenek miała też okazję spotkać się z Borysem Budką i wraz z nim przespacerować się sejmowymi korytarzami.

Podczas wizyty w Sejmie Rozenek udzieliła kilku wywiadów obecnym na miejscu dziennikarzom, w tym przedstawicielowi TVN24. W rozmowie ze stacją celebrytka wyraziła nadzieję, że obywatelski projekt "TAK dla in vitro" będzie pierwszym, jaki zostanie uchwalony przez nowy Sejm. Zaznaczyła także, iż in vitro jest metodą "w 100 proc. etyczną i wystarczy na jej temat trochę poczytać". Rozenek nie ograniczyła się rzecz jasna do rozmów z dziennikarzami i pozowania do zdjęć fotoreporterom. Zaangażowana celebrytka wzięła także udział w posiedzeniu Sejmu, które tym razem poprowadził wicemarszałek Piotr Zgorzelski. Perfekcyjna zajęła miejsce na sejmowej galerii, tuż obok posłanki KO, Moniki Wielichowskiej i na żywo wysłuchała zaplanowanych tego dnia wystąpień.

Celebrytkę przez chwilę można było nawet zobaczyć w internetowej transmisji z posiedzenia. Kamery uchwyciły reakcję Rozenek na wystąpienie Agnieszki Pomaskiej. W pewnym momencie przedstawicielka KO z mównicy podziękowała organizacjom pozarządowym oraz zaangażowanym w pracę nad ustawą. Posłanka w tym miejscu wspomniała zarówno o fundacji Małgorzaty Rozenek, jak i o samej celebrytce.

Na sali są przedstawiciele organizacji, stowarzyszenia Nasz Bocian, fundacji MRM, z Małgorzatą Rozenek na czele, której bardzo serdecznie dziękuję za takie nieustające wsparcie przy zbieraniu podpisów - powiedziała Pomaska.

Po chwili w transmisji pokazano zbliżenie na wyraźnie skupioną Małgorzatę Rozenek, która postanowiła coś zanotować. Gdy zaś Pomaska wspomniała o zaangażowanych w pracę nad ustawą posłach, w tym Barbarze Nowackiej, Perfekcyjna zaczęła bić brawo.

Rozenek do Sejmu przybyła ubrana w elegancki, prążkowany garnitur oraz czarną koszulę, w dłoni dzierżyła zaś poręczną kopertówkę i inną, większą sygnowaną inicjałami gwiazdy.