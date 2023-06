Małgorzata Rozenek PRZEMÓWIŁA w Sejmie. Wzięła udział w debacie na temat in vitro (ZDJĘCIA)

W ubiegłym tygodniu media obiegły sensacyjne pogłoski na temat rzekomych politycznych aspiracji Małgorzaty Rozenek. Przypomnijmy, że "Super Express" donosił, jakoby Perfekcyjna zamierzała wystartować w najbliższych wyborach parlamentarnych z ramienia dowodzonej przez Donalda Tuska Koalicji Obywatelskiej. Wspomniane plotki na temat Rozenek błyskawicznie zwróciły uwagę internautów, których zdania na temat ewentualnej obecności celebrytki w Sejmie były mocno podzielone. Głos w sprawie zdążyła już zabrać sama zainteresowana. W rozmowie z Patrykiem Michalskim z Wirtualnej Polski Rozenek jasno zadeklarowała, że nie wystartuje w nadchodzących wyborach. Wyjaśniła również, iż w najbliższej przyszłości chciałaby skupić się na działalności aktywistki.

Mimo iż nazwiska Rozenek nie zobaczymy na październikowych listach wyborczych, ostatnio celebrytkę można było spotkać na sejmowych korytarzach. W czwartek na sali sejmowej odbyła się debata nad obywatelskim projektem ustawy "TAK dla in vitro". Nie jest tajemnicą, że celebrytka od dłuższego czasu z zaangażowaniem walczy o prawo Polaków do in vitro. Nie mogło jej więc również zabraknąć na pierwszym czytaniu projektu przewidującego przywrócenie refundacji metody z budżetu państwa. Rozenek wsparła dyskusję nie tylko swoją obecnością - miała także okazję przemówić do zgromadzonych na obradach z sejmowej mównicy.

Rozenek nie zapomniała rzecz jasna zrelacjonować wizyty w Sejmie na swoim instagramowym profilu. Kilka godzin przed debatą celebrytka zaprezentowała fanom, jak przygotowuje się do wystąpienia w domowym zaciszu. Perfekcyjna podkreśliła wówczas, że chciałaby, by jej wystąpienie "było bardziej łączące niż dzielące". Zaznaczyła też, że wybiera się na obrady nie tylko jako aktywistka i prezeska fundacji, lecz przede wszystkim "matka, która dzięki metodzie in vitro może się tym macierzyństwem cieszyć".

Zgodnie z zapowiedzią późnym wieczorem Rozenek przybyła do budynku Sejmu. Celebrytka na bieżąco dokumentowała szczegóły swojej wizyty, pokazując na Instagramie m.in., jak spaceruje tamtejszymi korytarzami w towarzystwie Ewy Kopacz, posłanki Agnieszki Pomaskiej czy wiceprzewodniczącego PO, Cezarego Tomczyka. Kulminacyjnym momentem wieczoru dla Małgosi bez wątpienia było wystąpienie na sejmowej mównicy. W swoim przemówieniu celebrytka wprost nazwała in vitro "cudem", podkreślając, jak ważne jest ono w obecnej sytuacji demograficznej. Wspomniała także, jak ogromne znacznie metoda ma dla niej samej.

Staję przed wami jako matka. Matka trójki dzieci, urodzonych dzięki metodzie in vitro. (...) Bardzo długo byłam pacjentką klinik leczenia niepłodności. Gdyby nie możliwość, którą in vitro mi stworzyło, prawdopodobnie nigdy nie zostałabym mamą. A to najważniejsza rzecz, którą mogę w życiu przeżywać - mówiła w Sejmie Rozenek.

Niedługo później Rozenek w towarzystwie posłanek Agnieszki Pomaskiej i Barbary Nowackiej poinformowały, że pierwsza debata nad ustawą o in vitro zakończyła się sukcesem. Projekt trafił bowiem do komisji zdrowia.