Luna wróciła do Polski! Na lotnisku powitał ją tłum ludzi. Piosenkarka nie dała rady powstrzymać łez (ZDJĘCIA)

Obejrzałam z ciekawości dzisiaj jej występ półfinałowy, wcześniej niczego nie słuchałam i nie oglądałam. Powiem szczerze, szału nie było, ale w porównaniu do tego wczorajszego cyrku, koszmarnego występu Wielkiej Brytanii, hiszpańskiego disco i innych przytupasów lub satanistycznych dziwadeł, to naprawdę było fajne co zaprezentowała. I też ludzie z całego świata w komentarzach ubolewają, że jak to możliwe że odpadła, była ich ulubieńcem itp. Filmik mnóstwo wyświetleń. Szkoda mi jej.