Andrzej Seweryn gorzko o emeryturach artystów: "Jest mi bardzo przykro" (WIDEO)

Anka

Wysokosc emerytury zalezy od wysokosci skladek i dla ludzi w jego wieku od tzw. kapitalu poczatkowego. Jak ma zalosna emeryture to znaczy, ze tych skladek po prostu nie placil co jest dziwne jak sie pracuje np. na etacie w teatrze. Moja mama cale zycie byla pracownikiem naukowym na uczelni, przepracowala prawie 50 lat z 2 letnia przerwa na dziecko i ma z 4800 na reke. Nie wiem o co tym artystom chodzi i skad te srodki mialby sie nagle pojawic. Jakas magia chyba.