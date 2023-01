Emerytury gwiazd. Rekordzista nie otrzyma nawet 10 złotych! Ile dostają Jolanta Kwaśniewska, Zenon Martyniuk czy Maryla Rodowicz?

Co pewien czas w mediach pojawiają się wypowiedzi gwiazd, które ubolewają nad wysokością emerytów. Wynika to głównie z faktu, że przez wiele lat pracowali na umowę o dzieło, więc nie opłacali podstawowych składek do ZUS-u. Choć na scenie przepracowali lata, to często ich emerytury nie przekraczają dwóch tysięcy złotych. Mimo imponujących sum, które wpływają na ich konta po telewizyjnych występach, nie mogą liczyć, że podczas jesieni życia będą mogli utrzymać się jedynie ze wspomnianych świadczeń. Wiele gwiazd wyznaje, że choć pobierają już emeryturę, muszą szukać dodatkowych zleceń, żeby utrzymać dotychczasowy poziom życia. Do dorabiania w ten sposób przyznała się między innymi Elżbieta Zapendowska .