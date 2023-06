Andrzej Seweryn rzuca bluzgami i nawołuje do "przy*ierdolenia" Kaczyńskiemu. Tomasz Lis udostępnił nagranie, a następnie szybko je usunął (WIDEO)

sting 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Skalę arogancji, poczucia wyższości wobec nas przeciętnych zjadaczy chleba - okazała reżyserka Agnieszka Holland, którą zapytano o jazdę po pijanemu Jerzego Stuhra - "we Włoszech by to przeszło". Czyli mieszkając we Włoszech pił alkohol, jeździł po pijanemi i nabijał się z Kaczyńskiego (którego nie trawię), ale Holland nie wzięła pod uwagę faktu, że gdyby będąc pod wpływem dotknąłby nawet lusterkiem innego uczestnika ruchu, który w wyniku tego przewróciłby się na motocyklu i dogonił Stuhra - do odpowiadałby karnie na ogólnych zasadach kodeksu karnego. Mierzi mnie postawa celebrytów w związku z marszem 4 czerwca, chcą postawić się ponad innymi, a to przeciętni zjadacze chcleba chcą zademonstrować swoją niechęć wobec złodziejstwu, kłamstwom, oszustom we władzach. Panie Andrzeju Seweryn, podaj się pan do dymisji, dyrektor nawołujący do przemocy, jest agresorem, nie dyrektorem.