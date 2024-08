Andrzej Sołtysik ujawnia, ile Filip Chajzer miał zarabiać w "Dzień dobry TVN": "Jak się dowiedziałem, to się wkurzyłem"

Zobacz także: Andrzej Sołtysik o in vitro, drugiej ciąży Patrycji i wychowaniu syna. Ujawnił, kiedy urodzi się ich drugie dziecko

Tyle Filip Chajzer miał zarabiać w "Dzień dobry TVN"

Nie od dziś wiadomo, że prowadzący programy śniadaniowe potrafią inkasować za swoje kontrakty spore sumy. Te oczywiście różnią się w zależności od pozycji gwiazdy w stacji. Co prawda Maciej Rock nie był chętny do rozmowy o pieniądzach na łamach podcastu "Gwiazdy Sołtysika", ponieważ ma mu tego zabraniać umowa, ale to nie oznacza, że słuchacze zostali pozostawieni "bez niczego". Andrzej Sołtysik wyznał, że Filip Chajzer miał inkasować znacznie wyższą sumę od niego za prowadzenie programu.