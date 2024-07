Patrycja Sołtysik chwali się sesją zdjęciową z nowonarodzoną córką: "Czuję ogromny przywilej" (FOTO)

Takaprawda 21 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Nie marzyłam nigdy o dziewczynce,ALE JĄ SOBIE WYMARZYŁAM!!!! Buhaha.I po co te zdjęcia? Czy wam niektórym już naprawdę na mózg bije? Po co to afiszowanie ledwo nagrodzonym dzieckiem z invitro, i całowanie z siwym tatą .Po co to pytam? Pani jest jedną z kobiet które urodziły i nic poza tym sobą nie reprezentuje,więc nie ma czym się chwalić przecież,dlatego najlepiej sięgnąć po rozum do głowy wreszcie.