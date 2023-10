Andrzej Zieliński przed laty był związany ze znaną polską aktorką. Mało kto dziś o tym pamięta

karola 34 min. temu zgłoś do moderacji 13 3 Odpowiedz

Ludzie, proszę nie krzyczcie bezrefleksyjnie uwolnić Palestynę, owszem Palestynę trzeba uwolnić ale od Hamasu. Proszę poczytajcie o co chodzi w tym konflikcie. Nie trzymam żadnej ze stron, żal mi ludzi którzy giną, dzieci, kobiet po obu stronach konfliktu. atak na szpital - to była rakieta wystrzelona z Gazy na Izrael. Izrael ma też wiele za uszami ale zwórćcie uwagę, że Hamas to terrosyści którzy również okradają palestyńczyków z pomocy humanitarnej.