Andzi z Warsaw Shore ODMÓWIONO pomocy, mimo że ma koronawirusa: "To, co przeżywałam przez ostatnie dni, to jest JEDNA WIELKA PARANOJA"

Korzystając z tego, że mam dość sporo obserwatorów nagłośnię aferę koronawirusa, która jest tak pokazana, jakiej to pomocy nie otrzymacie na granicy. To jest gó**o prawa. To, co przeżywałam przez ostatnie dni, to jest jedna wielka paranoja. Otrzymałam telefon, niestety z niezbyt fajną informacją dla mnie, że mój wynik jest pozytywny. Dzwonię na wszelkie informacje, sanepid, szpital, oddział zakaźny we Wrocławiu. I ja słyszę, że każdy może sobie powiedzieć, że ma koronawirus. Człowieku, wracam z miejsca, gdzie 80% osób jest zarażonych. 50% leży w szpitalu, z czego jeden z moich znajomych został zabrany helikopterem z 40 stopniami gorączki. Wyobrażacie sobie, żeby chora osoba nie otrzymała pomocy? Nie życzę nikomu, żeby go coś takiego spotkało.