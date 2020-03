Odklejona Viola Kołakowska częstuje obserwujących kolejnymi "mądrościami". Twierdzi, że pandemia koronawirusa... NIE ISTNIEJE! "OBUDŹMY SIĘ WSZYSCY"

Viola Kołakowska od kilku dni znów regularnie gości na łamach portali plotkarskich. Wszystko zaczęło się w zeszłą środę, gdy natchniona matka dzieci Tomasza Karolaka obwieściła swoim obserwującym, że osoby gromadzące papier toaletowy w obliczu koronawirusa jej zdaniem "mają w głowach kiszoną kapustę" . Jednocześnie, ku pokrzepieniu serc, wystosowała do nich kilka "ciepłych" słów.

Prawda jest taka, że nie ma testów na koronawirusa . Jak można zamknąć miasta, mierzyć temperaturę i wszystkich, którzy mają podwyższoną zgarniać? Przecież temperaturę można mieć podwyższoną nawet z powodu miesiączki, i co wtedy? Nie będę miała ze swoimi dziećmi kontaktu z powodu miesiączki? To jakiś absurd! - demonizowała Viola na Instagramie, najwyraźniej nie rozumiejąc powagi sytuacji i tego, przed jak dużym wyzwaniem stoi obecnie społeczeństwo.

Teraz była, obecna i/lub przyszła partnerka Tomka Karolaka postanowiła z kolei podważyć decyzję WHO o ogłoszeniu pandemii koronawirusa . Sprawa nie jest zbyt skomplikowana - Viola po prostu uważa, że coś takiego nie istnieje . Korzystając z chwili wolnego czasu, celebrytka postanowiła przeczytać artykuł na jednym z portali, gdzie cytowano słowa Wolfganga Wodarga , niemieckiego lekarza i polityka.

Samo określenie pandemia zostało, nie wiadomo dlaczego, zmienione i używane jest w innym znaczeniu. Do tej pory słowo "pandemia" było określeniem choroby, która w wielkiej sile objawiała się na całym globusie. Nic takiego nie ma obecnie miejsca - twierdzi nowy mentor (?) Violi.

Partnerce Tomasza Karolaka tak bardzo spodobało się to, co przeczytała, że podała artykuł dalej ze "stosowną" adnotacją.

Jeżeli "przebudzenie" nie pomoże, to zawsze można skorzystać z pomocy "wujka Google", jak proponował internautom chcący leczyć koronawirusa witaminą C Mariusz Pudzianowski. On jednak zrozumiał już chyba swój błąd i od tego czasu zmienił opis pamiętnego posta...