Maffashion odpowiada Violi Kołakowskiej: "Jeśli ktoś chce się zamknąć w domu i SIEDZIEĆ NA WC, to nic pani do tego!"

Od tygodni koronawirus szaleje po świecie, zbierając coraz większe żniwo. Kwestią czasu było, kiedy dotrze do Polski. Pierwszy przypadek wykryto w minioną środę. Od tamtej pory chorych przybywa.

Aktualnie mamy 44 przypadki zakażonych. Osoby te przebywają m.in. w szpitalach we Wrocławiu, w Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Lublinie i Warszawie. Rząd podjął decyzję o zamknięciu szkół w całym kraju na dwa tygodnie. Odwołano również imprezy masowe. Nieczynne będą kina, muzea i teatry. Jedynie Kościół zapowiedział zwiększenie liczby mszy.

Choć minister zdrowia apeluje o zachowanie spokoju, w społeczeństwie narasta strach, który objawia się m.in. tym, że towary znikają ze sklepowych półek w zastraszającym tempie. Brakuje zwłaszcza papieru toaletowego.

Zapobiegliwość Polaków wyśmiała Viola Kołakowska, która stwierdziła, że w kraju zapanowała "choroba psychiczna, a nie wirus".

Będą się wypróżniać. Dlatego wykupili cały papier toaletowy. Ja się zastanawiam, co wy macie w głowach? Pogięło was, serio - napisała.

Byłej (?) Tomasza Karolaka postanowiła odpowiedzieć młodsza od niej o dekadę Julia Kuczyńska. Blogerka modowa zamieściła na InstaStories kilka relacji, w których zwraca się bezpośrednio do celebrytki.

Pani Violciu, niech pani poczeka do kolejnego tygodnia, kiedy zamkną wszystko. Kiedy będzie obowiązywać (podobno) dwutygodniowy zakaz funkcjonowania sklepów, restauracji, klubów, kin etc. Tak, będą ludzie siedzieli na kiblu, jak to pani ironizuje i spłyca całą sytuację. Może niektórzy w obawie o swoje zdrowie i zdrowie innych chcą ograniczyć wychodzenie z domu? Do szkół dzieciaki już nie idą. Dorośli do pracy chodzić też nie będą. Bo nie będą mogli! Będą pracować zdalnie albo w ogóle nie będą pracy mieć!!!

To nie chodzi o panikę, a o rozsądek i minimalizowanie ryzyka. Dla wielu ludzi jest to totalnie nowa sytuacja i nie ma co się dziwić, że tak reagują. Tak, owszem jest masa innych wirusów, tak jak i masa innych chorób. Są one jednak od lat nam znane i mamy na nie w większości przypadków skuteczne sposoby leczenia. I może pani aż tak się nie martwi o swoje zdrowie czy zdrowie osób z pani najbliższego otoczenia. Proszę jednak uszanować ostrożność i zapobiegliwość innych. Szczególnie, że mają mniej w du*ie owe zdrowie i rozprzestrzenianie się wirusa, także z korzyścią dla pani. Niech wykupują, co chcą.

Wszystko się dzieje w interesie nas wszystkich, szczególnie osób starszych (ja myślę, że takie osoby pani ma również w rodzinie?). Więc jeśli ktoś chce się zamknąć w domu i siedzieć na "WC", to nic pani do tego! P.S. Papier? Serio, i tak się przyda, nie teraz, to później. Lol. Żenujący jest sposób, w jaki pani komentuje ludzi w tej kwestii. Oraz, czy przyszło pani do głowy, że wzmożone zakupy niektórzy ludzie robią np. po to, aby zaopatrzyć swoich bliskich? Starszych, rodziców, dziadków albo chorych? - pyta Kuczyńska.

Internauci przyznają rację Maffashion.

"Dziękuję za Pani mądrość i odpowiedzialność w temacie koronawirusa", "Brawo za ostatnią relację, w punkt!", "Brawo, że publicznie nie bałaś się skomentować hipokryzji i chamstwa pani Violi" - piszą.