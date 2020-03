Zirytowana Viola Kołakowska "pozdrawia" Polaków wykupujących papier toaletowy: "POGIĘŁO WAS, SERIO"

Kira 1 godz. temu zgłoś do moderacji 129 18 Odpowiedz

A ja bym chciala zeby Anglia powazniej podeszla do problemu epidemii bo oni sobie jaja tu jakies robia. Widze, ze Polska o wiele madrzej podchodzi do wirusa: zamkniecie szkol itd. Tutaj wolnosc i swoboda. I zaraz bedzie tragedia. Boze, jacy ci Angole durni. O, wlasnie w wiadomosciach podali ze angielska MINISTER ZDROWIA zachorowala i test potwierdzil ze to coronawirus. I to jest wlasnie definicja tego co w tym kraju sie dzieje! I nawet to nie otworzy ludziom oczu.