Przejęta Julia Wieniawa poucza fanów w obliczu koronawirusa: "Najważniejsze, żebyśmy zachowywali higienę osobistą. Myjmy te ręce"

Kochani jestem tak samo zaskoczona, jak wy, informacją, że premiera "W lesie dziś nie zaśnie nikt" została odwołana i przesunięta, jeszcze nie wiadomo na kiedy. Dowiemy się o tym, kiedy sytuacja w kraju zostanie unormowana. Ale z racji koronawirusa kina zostaną zamknięte, z tego co słyszałam, już za chwilę, i premiera po prostu odbyć się nie może. Na początku nie rozumiałam tej decyzji, a teraz wiem, że jest to naprawdę potrzebne, żeby pozbyć się tego wirusa jak najszybciej i rzeczywiście wszystkie imprezy masowe powinny zostać odwołane - stwierdziła Wieniawa.

Zobaczymy, jak to będzie z moją premierą teatralną, która będzie za dwa tygodnie, a także ciekawe co z "Tańcem z Gwiazdami". Jestem tym wszystkim troszkę przerażona - wyznała fanom.

Najważniejsze jest to, żebyśmy zachowywali higienę osobistą. Myjmy te ręce, nie dotykajmy w komunikacji miejskiej tych wszystkich rur i tak dalej. Uważajmy na siebie. Z tego co słyszałam, powinniśmy pić ciepłe napoje, unikać zimnych i będzie dobrze. Nie siejmy paniki, uważajmy na siebie i swoich bliskich. Pilnujmy siebie nawzajem i będzie w porządku. Nasza premiera 13 marca okazała się być rzeczywiście pechowa, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Więc czekajcie cierpliwie i widzimy się w kinach już niebawem - zapowiedziała.