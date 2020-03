Zakręcona Julia Wieniawa ocenia swój pierwszy taniec: "Nie pamiętam go. Szłam z pamięci, jakbym spała"

Julia Wieniawa jeszcze przed startem nowej edycji " Tańca z Gwiazdami " była typowana na faworytkę show. W pierwszym odcinku okazało się, że celebrytka na parkiecie radzi sobie świetnie, co tylko umocniło jej pozycję w wyścigu po Kryształową Kulę.

Jestem jeszcze w emocjach, to się jeszcze tli we mnie. Przed tańcem miałam taki emocjonalny rollercoaster, że nie wiedziałam, jak to będzie. Ale jak już przychodziła ta kamera, opanowywałam stres, mówiłam sobie: być tu i teraz, ze Stefano, bo inaczej zgubię rytm - wyznała.