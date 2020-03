Szczery Jan Komasa o fabrykach hejterów: "Takie agencje istnieją. Nie ma oficjalnych CENNIKÓW"

Jan Komasa to jeden z najbardziej utalentowanych i kreatywnych twórców swojego pokolenia. Zwieńczeniem dotychzczasowego dorobku artystycznego reżysera było zdobycie aż 11(!) statuetek Orłów na gali Polskich Nagród Filmowych i nominacja do Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny dla Bożego Ciała. Choć wyróżnienie powędrowało w ręce twórców Parasite, już sama nominacja była wielkim sukcesem.

Słowo "hejt" weszło do mainstreamu i w pewnym momencie gwiazdy zaczęły się hejtować, zaczęły być hejtowane. Wszędzie na świecie, to nie jest tylko polski fenomen. Wszyscy jesteśmy tego częścią - powiedział w rozmowie z Michałem Dziedzicem.

Zapytaliśmy artystę również o to, co sądzi na temat istnienia tzw. farm trolli, zarabiających na fałszywych informacjach i hejcie.

Oczywiście, że istnieją. To są agencje, które nie reklamują się: "Hej, przyjdź do nas, zapłać, zniszcz komuś wizerunek". Nie ma cenników i tak dalej. To jest zbyt delikatna sprawa. (...) Niektóre agencje mają takie sekcje poukrywane. Jeżeli się przyjdzie i zapłaci parędziesiąt tysięcy złotych i powie: "Fajnie by było, żeby przez miesiąc spadły tej konkretnej osobie słupki oglądalności czy liczba followersów", to się to dostaje - opowiada reżyser.