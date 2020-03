Jan Komasa walczy z nietolerancją: "Skręca mnie na samą myśl, że komuś można powiedzieć, że jest gorszy. TO OBRZYDLIWE"

Jan Komasa to obecnie jeden z najbardziej cenionych reżyserów w Polsce. Najpierw nominacja "Bożego Ciała" do Oscara, a później aż 11 (!) Orłów. Obecnie Komasa promuje swój najnowszy film, czyli drugą część obsypanej nagrodami "Sali samobójców".

W rozmowie z Pudelkiem Komasa opowiedział o tym, jak obecnie na świecie postrzegana jest Polska. Odniósł się zarówno do budzących niemałe emocje kwestii politycznych, ale też i społecznych - jak strefy wolne od LGBT. Reżyser przyznał, że sam rozumie, co to znaczy być w mniejszości, ponieważ do tych mniejszości należą też artyści.