Oscary 2020: Jan Komasa relacjonuje galę: "Twórcy "Parasite" chcieli nam oddać Oscara"

Oscary 2020 rozdane. Choć fani dzieła Jana Komasy do ostatniej chwili wierzyli w nagrodę dla Bożego Ciała, film walkę o Oscara przegrał z południowokoreańską produkcją. Oprócz statuetki w kategorii najlepszy film międzynarodowy Parasite otrzymało jeszcze trzy inne nagrody: za najlepszy film , reżyserię i scenariusz oryginalny.

Nie ma jednak wątpliwości, że sama nominacja i możliwość przebywania na największym filmowym wydarzeniu to zarówno dla polskiego reżysera, jak i obsady oraz wszystkich zaangażowanych w produkcję, ogromne wyróżnienie.

Doskonale wie o tym sam Komasa. 38-latek zdaje się nie być zawiedziony przegraną. W udzielonym po ogłoszeniu wyników wywiadzie dał do zrozumienia, że statuetka powędrowała w odpowiednie ręce. Zdradził też, co o sukcesie Parasite mówiło się na samej gali:

Bardzo mi miło, że miałem okazję uczestniczyć w tym historycznym wydarzeniu. Film koreański, z koreańskimi aktorami, po koreańsku dostał w zasadzie wszystkie najważniejsze nagrody - zaczął. Wszyscy na gali mówili o tym, że było to historyczne, nigdy wcześniej nic takiego się nie zdarzyło. Jest to jakiś nowy początek - tak twierdzą ludzie. Zdaję wam tylko relację z tego, co mówiono w środowisku producentów. Producenci odpowiedzialni za "Pewnego razu… w Hollywood" bardzo liczyli na Oscary, a wszystkie zostały im sprzątnięte sprzed nosa - wyznał.