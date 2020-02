Oscary 2020: Najlepszy film międzynarodowy - wyniki

DF. 2 godz. temu zgłoś do moderacji 20 0 Odpowiedz

No cóż, Parasite dla Bożego Ciała okazał się tym samym czym Roma dla Zimnej Wojny.. mamy pecha do konkurencji a może to po prostu szczęście i zaszczyt kolejny raz znaleźć się w najlepszym towarzystwie? :)