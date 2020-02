Oscary 2020 - wyniki: Joaquin Phoenix i Renee Zellweger najlepszymi aktorami. Niespodzianka w kategorii najlepszy film

Nick 16 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Brad Pitt to w sumie mógłby zagrać rolę jakiegoś polskiego kolejarza mechanika, który czuł że przegrał życie i chlał nonstop w robocie, w zakładzie, w warsztacie, w sumie to nawet fajnie by to wyszło... jeszcze rola życia przed nim a nie jakieś Tybety itp. 😉😅