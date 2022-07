Andziaks komentuje związek ojczyma z młodszą od niej samej "macochą": "Nie widzimy w tym ŻADNEGO PROBLEMU. To tylko wiek..."

Nam absolutnie takie rzeczy nie przeszkadzają. Ja wiem, że dla wielu osób to jest takie bardzo dziwne i to jest taka sensacja, natomiast dla nas to nie jest nic wielkiego. My żyjemy bardzo lekko, zarówno ja, Luka, tak samo i Wojtek. U nas jakby wyznajemy taką taktykę, że robimy to, na co mamy ochotę, mówimy, na co mamy ochotę, bawimy się tak, jak chcemy, nie patrzymy na to, co powiedzą inni i tak samo jest w tym przypadku - wyjaśniła youtuberka.