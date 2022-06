Młodsza od Andziaks "macocha" relacjonuje wspólne wakacje z ojczymem youtuberki (ZDJĘCIA)

Zobacz także: Strasburger zmienia metrykę. "To kwestia naszej mentalności i potrzeby życia"

Choć dotychczas to raczej Wojtek wrzucał do sieci zdjęcia z ukochaną, powoli i ona zaczyna podchodzić do związku coraz poważniej. W środę Julka postanowiła w końcu opublikować na Instagramie nieco materiałów ze sporo starszym chłopakiem. "Macocha" Andziaks udostępniła nagranie z lotniska, pod którym zakomunikowała, że lecą razem z Kurowskim na wakacje.