Andziaks OKRADZIONA w Meksyku! Straty wycenia na 35 TYSIĘCY: "Czułam, że zaraz zemdleję"

Tgbj 8 min. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

Nie rozumiem "tych czasów", tych idoli. laska wrzuca do sieci setki filmów w których gada o sobie i tysiące ludzi to i obserwują. Serio, naprawdę ich interesuje co jakaś przypadkowa dziewczyna ma do pokazania ( no właśnie co? Poza porodem). Rozumiem kanały na YT o czymś, ale z serii: a teraz wam pokażę co ostatnio kupiłam - to jest wg mnie żenujące