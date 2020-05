Youtuberka Andziaks pokazała FILM Z PORODU: "Rozwarła się szyjka. Jezu, jak boli!"

Mama 8 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Po zerknięciu na komentarze postanowiłam obejrzeć filmik. Nie znam ludzi totalnie, nie mój przedział wiekowy. Jestem mamą 3 dzieci więc kwestia porodu nie jest dla mnie kontrowersyjna. I wiecie co? To przyzwoicie zmontowana historia. Na tym filmiku nie było nic kontrowersyjnego ani nieprzyzwoitego. Młodzi ludzie, super, że byli razem a dziewczyna była bardzo dzielna. To bardzo fajnie przecież, że miała lekki poród, godne warunki i życzliwych ludzi dookoła. Wiem, że zaraz ktoś napisze, że to prywatna klinika a na NFZ jest rzeźnia. Ja rodziłam w państwowym szpitalu ale ciąże prowadziłam prywatnie u cudownego lekarza, który na prawdę był kochany, empatyczny i bardzo pomocny. Życzę każdej kobiecie wszystkiego najlepszego na drodze ciąży, porodu, połogu i macierzyństwa. Wiem, że historie są różne i czasem bywa trudno. Na prawdę wiem. Ale nie krytykujmy kogoś bo miał łatwiej niż my. Pozdrawiam