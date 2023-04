Andziaks zabrała znane koleżanki na... "POPANIEŃSKI" do Miami: "Ostre świętowanie" (ZDJĘCIA)

O Andziaks w ostatnich tygodniach mówi się głównie w kontekście kolejnych odcinków "Azja Express", w którym to influencerka występuje wraz z ukochanym Luką. Mimo krótkiego romansu z telewizją mama małej Charlotte Elizabeth nie porzuca rzecz jasna aktywności w mediach społecznościowych i wciąż na bieżąco relacjonuje obserwatorom codzienne poczynania. Ostatnio fani Andziaks mogą podziwiać na jej profilu relacje z podróży do Miami, w którą influencerka wyruszyła w towarzystwie przyjaciółek. Celebrytka poleciały do USA luksusowym samolotem, na pokładzie którego miała okazję obejrzeć film o losach Tomasza Komendy. Na miejscu wczasowiczki zatrzymały się zaś w hotelu Pharella Williamsa, The Goodtime Hotel. Tydzień pobytu dla jednej osoby w ośrodku gwiazdora może kosztować nieco ponad 8 tysięcy złotych.

Andziaks bawi się z koleżankami w Miami. Tak uczciła popanieński

Okazuje się, że Andziaks wybrała się do Miami, by uczcić pewną wyjątkową okazję. Jak zdradziła w najnowszym filmie na YouTubie, podróż do USA jest jej zaległym... wyjazdem panieńskim. Pierwotnie influencerka i jej koleżanki miały udać się na Florydę kilka miesięcy przed ślubem Andziaks z Luką. Choć celebrytka kupiła wówczas bilety, ostatecznie podróż nie doszła do skutku, m.in. w związku z otrzymywanymi przez przyjaciółki propozycjami innych wyjazdów. Ostatecznie Andziaks świętowała wieczór panieński na Ibizie, teraz jednak wraz z koleżankami, w tym Olą Nowak, w końcu zawitała do słonecznego Miami. Jako że od ślubu Andziaks minął już rok, celebrytka postanowiła zafundować sobie... "popanieński".

Leci moja świadkowa Żanetka, moja druhna Ola i leci moja przyjaciółka Jusia. Także taką piękną ekipą czterech dziewczyn lecimy w piątek rano do Miami. I teraz uwaga, wcześniej był to mój panieński, ale skoro już jestem mężatką, wzięłam ślub, to co to jest? To jest popanieński. Także lecimy na mój popanieński do Miami - wyjaśniła w ostatnim filmie na YouTubie.

Aktualnie zarówno na instagramowym profilu Andziaks, jak i jej koleżanek nie brakuje zdjęć i nagrań ze wspólnego wyjazdu do Miami. W sobotę influencerka zaprezentowała obserwatorom, jak wraz ze znajomymi wypoczywa nad hotelowym basenem, wylegując się na leżaku i sącząc kolorowe napoje. Udostępniła także w relacji nagranie z "pool party", na którym widać, jak roześmiana od ucha do ucha radośnie tańczy z przyjaciółkami w rytm żywiołowej muzyki. Towarzyszki celebrytki również nie zapomniały pochwalić się kilkoma ujęciami z wyjazdu.