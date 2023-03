Ane Piżl gorzko o zdjęciu "Miasta kobiet" przez TVN: "Zostanie tylko TANIA ROZRYWKA"

Ania przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Do @Lolo: mnie akurat te powyższe tematy które napisałaś komplenie nie interesująi mnie nigdy dotyczyć nie będą. I nie że jestem ze społeczności LGBT... Nie, jestem hetero. Kobietą hetero, zamężną od 10 lat, kocham mego męża, żyjemy sobie we 2kę, bezdzietni z wyboru. Interesują nas: muzyka, filmy, książki, sport, on- podróże, fotografia, komputery, ja- koncerty, zwiedzanie świata, kulinaria. Jak dla mnie gadanina w każdych programach śniadaniowych o macierzyństwie, tacierzyństwie, ciąży, porodzie, połogu, dzieciach to taka zwyczajna paplanina "zapchajdziura" wg mnie czasu antenowego, bo autorom programu i produkcji nie chciało się przygotowywać lepszego tematu. Szanuję Was wybór, ale Wy matki macie gazety, fora internetowe, matczyne funpejdże, śniadaniówki, podcasty, wszystko... Ileż można ten sam temat. My bezdzietni mamy tylko bezdzietnik.pl i blogi innych tworzone z pasją, miłością i z serca. A kobiety wszystkie kobiety, bo wszystkie mamy macice i nas to dotyczy- wybór- mamy ADT... Ale większość mass medii jest dla matek, taka prawda.