Aneta Glam OBNAŻA tajemnicę Rolls-Royce'a Caroline Derpienski! "Jest NA RATY. Nie należy do niej!"

Fjfjr 27 min. temu

Glam jest fajna i ma cos do powiedzenia. Ta karolinke nawet lubiałam ale odkąd zaczęła wyzywać Glam od babć to absolutnie nie darzę jej sympatią. Najgorsi ludzie bez intelektu wypominają innym wiek. A tym dziwniejsze to że sama prowadzi się ze starszym facetem. Do tego glam może i starsza ale lepiej wygląda od Karoliny….