Caroline Derpienski chwali się odpicowanym rolls-roycem za ponad 2 MILIONY ZŁOTYCH! "Nazwałam go DOLLAROYCE" (WIDEO)

Choć rok 2023 pod wieloma względami raczej trudno zaliczyć do udanych, zawsze już będziemy wspominać go ciepło, a to ze względu na pojawienie się na scenie polskiej branży rozrywkowej niekwestionowanej ikony popkultury - Caroline Derpienski. Dwudziestoparoletnia Podlasianka po raz kolejny dała dowód na to, że w jej różowym świecie nie ma rzeczy niemożliwych. Właśnie zamieściła na Instagramie krótki klip, na którym chwali się nowiusieńkim rolls-roycem w modelu Wraith, który w wersji podstawowej kosztuje blisko 2 miliony złotych. Aż strach pomyśleć, jaka jest cena za model stuningowany z biało-różową karoserią i twoją podobizną przyklejoną do drzwi…