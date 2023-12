Caroline Derpienski tłumaczy się, dlaczego zaprosiła na swój pokaz mody KILKUMIESIĘCZNĄ dziewczynkę

Polka 21 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Wszystko rozumie to że ona pije whisvy Jack to że zawsze ma na sobie kilo pudru żeby zakryć krosty na twarzy że ma botoks zrobione usta rybie policzki chomika że ma wybujałą wyobraźnię bo jest chora ale po jakiego CH,,,,a zawsze je rzekome modelki nic nie prezentują tylko pióra 🤔🫦czy ona ma podpisaną darmowa umowę z fermami drobiu bo są projektanci też z pomysłami z księżyca ale ona bije wszystkich na kilometr 🖤😱😡Karolina wybierz się do psychiatry to twoje zaburzenie się leczy 🦊🐯💸 a. ty masz dolaresy to cię przyjma poza kolejnością😌😌