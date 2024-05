Aneta Glam odwiedziła Rubików w Miami. Rozpływa się nad ich apartamentem: "Hejterzy niech sobie hejtują i MARZĄ"

Agata Glam odwiedziła rodzinę Rubików

Mimo że Rubikowie nie mieszkają w USA długo, to udało im się już zebrać spore grono przyjaciół. Bez wątpienia do tej grupy należy Aneta Glam . Przypomnijmy, że w rozmowie z "Jastrząb Post" celebrytka komplementowała Agatę.

Agata nie potrzebuje ode mnie rad. Jest silna, inteligentna, to mądra osoba. Ma też inny styl życia, ma rodzinę, męża więc jest inaczej. Moje rady by się za bardzo nie przydały - mówiła.

Mamy dzisiaj pięknego gościa. Przyjechała do nas Aneta. Zawsze to ona nas zaprasza do ekskluzywnych restauracji, a dzisiaj my ją gościmy domowym jedzeniem - ogłosiła na InstaStory Agata.