Aneta Glam OSTRO odpowiada Caroline Derpienski: "Obraza dla pięknych, utalentowanych z PRAWDZIWĄ karierą". Doczeka się odpowiedzi?

Hej, mitomanko C! Możesz sobie fałszować moje zdjęcia ile chcesz, tak jak fałszujesz swoje marne życie [...] Wiem, że trudno takim jak wy patrzeć na szczęśliwych ludzi sukcesu, kiedy ma się wszystko w swoim życiu sfałszowane. Musisz się do tego jakoś przyzwyczaić, bo inaczej ten łeb Ci odpadnie od trzęsienia - zaczęła.

Aneta Glam uderza w Caroline Derpienski. Grozi jej pozwem?

Tylko uważaj też z tym retuszowaniem moich zdjęć i gadaniem bredni . Na razie jest to zabawne, ale jak posuniesz się za daleko, to ja i mój partner naślemy na Ciebie adwokata, za bezczeszczenie naszego, jako pary, ikonicznego wizerunku. On zmiażdży Cię jak peta kowbojskim butem i już się nigdy nie pozbierasz. Wtedy nawet na tę piwnicę, w której mieszkasz 50 km od Miami, nie będzie Cię stać - dodała

Nazywanie się młodą, pracującą dziewczyną, tak ja robiła to Janoszek, to kolejna farsa. Jest to obraza dla pięknych, utalentowanych robiących prawdziwą karierę Polek [...] Ty się miotasz w tym swoim zakłamanym świecie i jedyny sukces jaki odnosisz to okłamywanie ludzi i posiadanie 7 milionów hinduskich followersów na Instagramie. Jesteś tylko chorym, zagubionym w swoich kłamstwach klaunem, wybrykiem mediów społecznościowych [...] - podsumowała.