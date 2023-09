W Miami po staremu: Aneta Glam SZYDZI z pokazu, w którym szła Caroline Derpienski. Modelka odpowiada: "Lepiej pilnuj dziadka bo PO NECIE KRĄŻĄ FOTY"

Love 12 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

To są pokazy nikomu nieznanych projektantów. Biorą każda dziewczynę, która w miarę wygląda i potrafi chodzić na obcasach. To są Hinduscy projektanci albo jacyś początkujący. Np. idziesz na bazar i kupujesz płaszcz polskiego producenta. To ta sama liga. To nie jest zaden prestiż. To tak jak festiwale filmowe pani Janoszek w Cannes i wyświetlanie jej filmów w 40m2 sali na rzutniku. A rolą jaką zagrała było zbieranie poziomek w niemym filmie. Tu jest to samo. Pokaz mody w Nowym Yorku. Nowy York jest duży, ale to nie ten słynny pokaż mody, tylko niszowy, w zupełnie innej dzielnicy niż ten o którym mówią wszyscy.