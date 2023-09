Aneta Glam pokazuje wideo z Caroline Derpienski i "miliarderem Dżakiem" (?) i grzmi: "Jesteście parą OD LAT. Przestańcie traktować Polaków jak PRZYGŁUPÓW!"

Caroline Derpienski i Aneta Glam od maja toczą medialną walkę. 22-letnia modelka i "żona Miami" obrzucają się błotem przy każdej możliwej okazji i trudno już dojść, od czego właściwie zaczął się konflikt. Śledząc jednak to, co na siebie nawzajem wypisują, możemy wywnioskować, że Białostoczanka uważa, że jej starsza koleżanka nie ma zainteresowań, a jedynie wydaje pieniądze partnera , zaś uczestniczka show TVN twierdzi, że ukochana 60-letniego milionera jest oszustką.

Aneta Glam pokazała nagranie z Caroline Derpienski

Jedna z moich obserwatorek siedziała wczoraj na brunchu w Mila obok tej C. Cutest brunch date ever. Krzysiu w całej swojej okazałości - podpisała prześmiewczo wideo, dodając:

Aneta Glam zaapelowała do partnera Caroline Derpienski

Krzysiu, wiem, że mnie oglądasz i to widzisz. Znamy się i wiesz, że ja do ciebie nic nie mam. Ale przestańcie w końcu okłamywać wszystkich. Jesteście parą od lat, więc przestańcie traktować Polaków jak przygłupów. Bądź mężczyzną i pokaż się w końcu oficjalnie, zamiast jakichś Dżaków wymyślać - apeluje.

(...) Może Wam zrobić to co mi. Nie tylko dodać filtr postarzający, ale jeszcze próbować wrobić w jakąś aferę z tym jej 80-letnim znajomym Krzysia. Po prostu pamiętajcie o takiej możliwości. Ta dziewucha nie ma żadnych skrupułów i zdolna jest do wszystkich brudnych ruchów, żeby się wybić - grzmi.

(...) Ale ona się najwyraźniej wstydzi za swojego partnera i to jest bardzo smutne. Plus okłamywanie ludzi non stop w każdej wypowiedzi. Brak szacunku dla obserwujących, robienie z nich idiotów. To dla mnie ohyda i to się musi skończyć - czytamy w wywodach mieszkanki Miami.