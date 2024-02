Aneta Glam prezentuje swoje wdzięki w SKĄPYM bikini za ponad 2,5 tysiąca złotych. Robi wrażenie? (FOTO)

Jak wiadomo wystawne życie i absorbujące energie dramy nie należą do najłatwiejszych zadań, dlatego kilka dni temu mieszkająca za oceanem Polka wybrała się na "mały" wypoczynek. W tym celu celebrytka zameldowała się na jachcie należącym do jej ukochanego, niejakiego George'a Wallnera, bajecznie bogatego pioniera w dziedzinie płatności i technologii by wspólnie opłynąć Hawaje.