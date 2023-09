72-letni partner Anety Glam jest PIONIEREM branży technologicznej! Z wynalazków multimilionera korzystamy na co dzień

kejti 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 3 Odpowiedz

Jeśli mam byc szczera to -abstrahując od jego pieniędzy- sama mogłabym z nim.byc (w sensie zakochać się w kim takim - a mam 35 lat, jestem atrakcyjna, zadbana i należę do mensy). Według mnie mnie mężczyzna z takim intelektem i osiągnięciami to najseksowniejsze co może być! Fizyczność jest kompletnie na dalszym planie - a fizycznie też wygląda ok jak na swój wiek... Aneta jest ładna i zadbana, jedyna jej wada to zbyt duży biust, który wulgarnie eksponuje. Poza tym wyglada super i jest weganką!