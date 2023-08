Aneta Glam zmieniła się nie do poznania. Jak kiedyś wyglądała "żona Miami"? (FOTO)

Telewizyjne reality stało się dla jego uczestniczek przepustką do kolorowego świata show biznesu. Najbardziej skorzystała na tym Aneta Glam , którą poznaliśmy jako żonę starszego o ponad 20 lat technologicznego potentata George'a Wallnera . Małżeństwo może pochwalić się ponad 10-letnim stażem.

Jak wygląda obecne życie Anety Glam?

W trakcie wojaży 50-latka nie rozstaje się z telefonem. Dostęp do sieci pozwala jej nie tylko chwalić się publicznie kolejnymi wyprawami, ale również dołożyć kolejną cegiełkę do medialnej kłótni, którą od kilku tygodni toczy z Caroline Derpienski . Anecie powoli puszczają nerwy, ponieważ w ostatnim umieszczonym wpisie nie stroniła od wulgarnego słownictwa.

Aneta Glam w przeszłości wyglądała zupełnie inaczej

Aneta Glam niejednokrotnie podkreślała, że przed laty była "zwykłą, szarą dziewczyną". Dostęp do bajecznej fortuny umożliwił jej całkowitą zmianę wizerunku , choć metamorfoza trwała kilka lat.

Na zdjęciach sprzed kolejno 10 i 6 lat celebrytka wygląda nieco inaczej, porównując jej fotki z teraźniejszymi. Widać, że już wtedy ceniła sobie luksus, wykazując zamiłowanie do drogich marek modowych. Nie do końca jednak miała świadomość, jak odpowiednio zestawić je z adekwatnymi do okoliczności stylizacjami.