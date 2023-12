Aneta Glam ubolewa nad niedogodnościami w BUSINESS KLASIE podczas lotu do Miami: "Powiedziano, że LOT planuje założyć Wi-Fi dopiero w 2025 roku"

Hansel 14 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Do tych, co ośmieszają problem globalneg ocieplenia. Obejrzyjcie sobie film pod tytułem The Arrival. Film z 1996 roku, w którym tytułową rolę zagrał Charlie Sheen. Jest tam wzmianka o już wówczas wykorzystywanej technologii światłowodowej oraz o prognozie z balonów do badania atmosfery. Prognozę z wyprzedzeniem sporządzono na nadchodzące 50 lat i nie wygląda to obiecująco. Po latach, to my w wiadomościach słyszymy o globalnym ociepleniu. A niby to tylko taki film sci-fi. Nie dziwię się, że wchodzą też auta elektryczne na rynek.