Aneta Glam żali się, że "wpadła w modę na duże biusty". Teraz żałuje: "Chcę zestarzeć się z godnością"

Wiele znanych pań robi co w swojej mocy, by skutecznie walczyć z upływającym czasem. Swoją postawą pokazują, że współczesna kobieta po osiągnięciu 50. roku życia wciąż jest pełna wigoru, głodna nowych wyzwań i świadoma swojej wartości przy jednoczesnym niezmiennym zachwycaniu wyglądem. Z całą pewnością pod tymi określeniami może podpisać się Aneta Glam .

Show biznesowa zagorzała przeciwniczka Caroline Derpienski co rusz upublicznia w sieci odważne fotografie, na których bardzo często pozuje w samym bikini. Zdjęcia sprzed lat pokazują, że przeszła bardzo długą drogę do osiągnięcia tak imponujących rezultatów. Jednocześnie zapowiedziała, że właśnie dobiegła ona końca .

Aneta Glam kończy z ingerencjami w urodę. "Bardzo żałuję"

Chcę się zestarzeć z godnością. Chcę tylko zdrowo się odżywiać i myślę, że tym sposobem będę młodo wyglądać dłużej, a nie poprzez operacje plastyczne. Widzę bardzo dużo dziewczyn, które w wieku 20 lat miały już po kilka operacji plastycznych. To je wręcz postarza, bo wtedy jest efekt odwrotny - wyglądają na starsze. Jeśli wyglądam na wiek, jaki wyglądam, to jest dla mnie ok. Jeśli wyglądam młodziej, to to jest tylko bonus - powiedziała.