Aneta Glam ZNIKNĘŁA z social mediów. Celebrytka w końcu przemówiła: "Przechodzę ostatnio przez trudny okres"

Akurat tutaj akurat ma rację. Wysłuchałam ostatnio ten ostatni wywiad Caroline z Żurnalistą i szczerze? Masakra. Poniżała swoją Matkę, Babkę nawet ojca. W imię czego? Klikalności? Bo na pieniądze jej się to i tak nie przekłada, nie ma żadnych współprac nawet za to, atencjuszka za darmo. Współczuję jej rodzinie, teraz każdy znajomy czy student jej matki ma pożywkę do gadania, a padły tam słowa na ktore na pewno nie zgodziliby się jakby mieli na to wpływ. Współczuję i szczerze to na miejscu jej Matki która bądź co bądź jest osobą ze środowiska uniwersyteckiego podałabym ją co najmniej o zakaz wypowiedzi na swój temat