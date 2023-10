Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" doczekali się DRUGIEGO dziecka. "Zostaliśmy rodzicami EKSTREMALNIE skrajnego wcześniaka" (FOTO)

Ania 33 min. temu zgłoś do moderacji 47 5 Odpowiedz

Mój chrześniak również urodził się w 24 tygodniu ciąży i ważył 690g. To było przemaleństwo. Wiele osób mówiło,że może lepiej,aby odszedł jeśli ma być niepełnosprawny lub mają być jakieś powikłania. I co? Michaś się nie poddał, to nasz był wtedy Waleczny Michaś. Jednak z czasem musieliśmy przyznać, że to wcześniactwo spowodowało "jakieś spięcia w mózgu" bo miał 3,5 roku jak płynnie czytał. Liczył świetnie od 5 roku życia i ma mega dobrą pamięć. Powiesz mu raz jakieś 10 liczb (ja je zapisuję sobie,aby zapamiętać) a on wylicza je bezbłędnie. Dziś ma 9 lat i zna już biegle dwa języki.Prymus w szkole będzie jak nic bo już teraz odstaje baaardzo od nawet starszych dzieci. I co? Chce kiedyś zostać lekarzem i ratować dzieci. Ciocia jest dumna z Niego :-) Zdrowia dla Maluszka Państwa Żuchowskich