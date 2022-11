Aneta Kręglicka chwali się zdjęciem DOROSŁEGO syna. Internautki pieją z zachwytu: "NIESAMOWITY PRZYSTOJNIAK" (FOTO)

Aneta Kręglicka nie bywa już na salonach z taką częstotliwością, jak kiedyś. Jednak jako właścicielka firmy PR świetnie zdaje sobie sprawę z tego, że autopromocja w mediach społecznościowych popłaca. Dlatego też z zaangażowaniem pielęgnuje profil na Instagramie, który śledzi już prawie 100 tysięcy osób. Miss Świata z 1989 roku zdarza się ukazywać kulisy dalekich wojaży i - od czasu do czasu - rodzinnego życia.

Kręglicka od 24 lat jest żoną reżysera Macieja Żaka , a owocem ich związku jest syn Aleksander, który przyszedł na świat w listopadzie 2000 roku. Para unika jak ognia blasku fleszy i ujawniania szczegółów dotyczących małżeństwa. Ostatnio celebrytka postanowiła za to pochwalić się urodziwą pociechą, która skończyła właśnie 22 lata. Na zdjęciu upublicznionym przez Anetę możemy zobaczyć przystojnego Aleksandra pozującego nad morzem u boku jej matki.

To, co w życiu najcenniejsze, to rodzina, prawdziwa, szczera przyjaźń i każda odmiana miłości - napisała Aneta.