Aneta Kręglicka burzy się na przytyk internauty o "zbyt szczupłą" sylwetkę: "To jest BEZCZELNE" (FOTO)

Kręglicka , jak na gwiazdę przystało, działa w sieci. To właśnie tam można na bieżąco śledzić, co u niej słychać. Na swoim instagramowym profilu zdarza się jej zabierać głos w ważnych sprawach , ale i wrzucać fotografie z wakacji. Przykładowo w lipcu 57-latka chwaliła się wypoczynkiem u boku Macieja Zienia.

Kolejne przymiarki do najnowsze kolekcji Macieja Zienia. Spektakularnie, "zieniowo", czyli jak zwykle kobieco, sensualnie, momentami z pazurem. Nie mogę zdradzić za dużo szczegółów, dlatego pokazuję tylko pojedyncze looki. Dzisiaj czas na skórzany total look, jest też skórzana miękka ramoneska i mierzymy buty - tu zielone sandałki z wężowej skóry. To tylko zapowiedź tego, co będzie się działo na pokazie. Sama sobie zazdroszczę, że to wszystko szyte, jak na mnie - pisze podekscytowana.

Super, jeśli to zasługa genów i zdrowego stylu życia. Jednak nie promujmy w internecie sylwetek na anorektyczkę - zaapelował, na co i tym razem modelka postanowiła zareagować:

Nie, Pan nie wyraża opinii, Pan sugeruje promowanie przeze mnie choroby, co jest kompletną nieprawdą. I robi Pan to, nie mając żadnej fachowej wiedzy na mój temat. Nie zna Pan moich badań, nie jest Pan moim lekarzem - wskazuje oburzona, kwitując:

To nie jest nawet nietaktowne, to jest bezczelne i to jest nawoływaniem do hejtu. Proszę się nad tym zastanowić, po co Pan to robi. Ludzie na poziomie opinie wyrażają w zupełnie inny sposób.