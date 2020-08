Pewna siebie Aneta Kręglicka odpiera krytykę swojej szczupłej sylwetki: "Świetnie się czuję!"

Nik 35 min. temu zgłoś do moderacji 67 1 Odpowiedz

Jest bardzo, bardzo szczupła i ta figura nie bierze się z niczego. Ona ekstremalnie dużo ćwiczy i niewiele je. Kiedyś opisywała to jakie wykonuje ćwiczenia i co pojawia się na jej talerzu... dla większości osób byłoby to nie do przejścia, bo wymaga wyrzeczeń, ogromnego wysiłku i samozaparcia. To nie geny... to świadomość celu i tego jak go osiągnąć. Harówką i samokontrolą;)