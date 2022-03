Aneta Kręglicka OSTRO o Tygodniu Mody w dobie wojny w Ukrainie. Oberwali "rozpieszczani" influencerzy i "ŚMIESZNA" Kim Kardashian

We wtorek zakończył się paryski Tydzień Mody , na który do francuskiej stolicy zjechały światowe tuzy. Na miejscu pojawiła się nawet Kim Kardashian , która dała się owinąć żółtą taśmą z napisem "Balenciaga", a także małżeństwo Lewandowskich czy Sara Boruc z siostrami . Okoliczności wydarzenia były jednak dość smutne, bo wojna w Ukrainie trwa już od 14 dni.

Rozczarował mnie ostatnio świat wielkiej mody. Lubię modę, ale od jakiegoś czasu mam problem z jej morale (moda to w końcu ludzie). Tony ubrań wkopywanych do ziemi każdego roku, wykorzystywanie pracowników, często niepełnoletnich (sieciówki), ceny wysokich marek nieadekwatne do ich faktycznej wartości (niebotyczne marże niektórych topowych firm). Wreszcie brak wystarczającej empatii wobec tego, co dzieje się obecnie w Ukrainie. To wszystko składa mi się na taki dosyć nieetyczny, komercyjny obrazek oderwanego od rzeczywistości środowiska - zaczęła.