Pokaz Balenciagi nawiązał do wojny w Ukrainie. Modelki i modele szli w ŚNIEŻNEJ ZAMIECI (ZDJĘCIA)

Choć od kilkunastu dni europejskie media są skupione na burzliwych wydarzeniach w Ukrainie, to świat influencerek równie mocno interesuje się paryskim Tygodniem Mody ... Choć temat rosyjskiej inwazji na Ukrainę nie dominował w kuluarowych paryskich rozmowach, to pojawiło się tam kilka gestów, które należy docenić. Robert i Anna Lewandowscy znaleźli dyskretny sposób, aby okazać solidarność z naszymi sąsiadami.

Zdania na temat trwania podobnych eventów w obecnej sytuacji geopolitycznej są podzielone także w branży modowej. Nic więc dziwnego, że każdy gest projektantów wobec wojny w Ukrainie jest obiektem zainteresowania mediów. Teraz głośno jest o wyjątkowym pokazie Balenciagi , który wywołał spore poruszenie. Marka już wcześniej ogłosiła solidarność z okupowanym krajem, a niedzielna prezentacja nowej kolekcji nawiązywała do dramatu ukraińskich uchodźców.

Pokaz Balenciagi rozpoczęto od wyrecytowania wiersza ukraińskiego poety Ołeksandra Ołesia, który odczytał Demna, dyrektor kreatywny domu mody. Ołeś tworzył głównie pod wpływem rewolucji 1905 roku, nawołując do oporu wobec absolutnej władzy cara. Demna Gvasalia poszedł o krok dalej: na krzesłach paryskich gości leżały flagi Ukrainy, a na czas prezentacji publiczność została oddzielona od wybiegu ścianami z pleksi. Modele i modelki Balenciagi prezentowali nową kolekcję, walcząc na wybiegu z wiatrem i śniegiem, co nawiązywało do żywiołów, z którymi muszą zmagać się uchodźcy, decydując się na ucieczkę z okupowanych terenów. Na tym "wybiegu" pojawiły się też akcesoria takie jak worki i torby mające kojarzyć się z bagażem uchodźców.