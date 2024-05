Aneta Kręglicka wdzięczy się do aparatu w koronkowym wdzianku. Internauta troskliwie: "Taka smutna". Ostro mu odpowiedziała (FOTO)

Pytanie ?????... 1 godz. temu zgłoś do moderacji 79 20 Odpowiedz

?????Jak to jest że 30 miliardów na cpk to za dużo pieniędzy i podobno nie stać nas a same przedłużenie pomocy socjalnej przezxtuska dla braci ze wschodu 12 miliardów nas stać. A sam PiS już rozdał 100 miliardów. Czyli pieniądze są. A za chwilę pomoc finansowa i zbrojenie nie wystarczą!!! potrzebny będzie polski maturzysta bo u nas obowiązek od 18 lat a nie 27 jak na wschodzie u nas 27 latkowie przybyli piją Aperol w pubie za polski zasiłek! Jakie jest wasze zdanie na ten temat???